2020-07-14T08:07:25+03:00
Общество

В последний день июля жителей Башкирии ждет дополнительный выходной

Это связано с мусульманским праздником
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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В пятницу 31 июля 2020 года жителей Башкирии, которые трудятся при пятидневке, ждет дополнительный выходной. Рабочий день в четверг, 30 июля, будет сокращен на один час. Это связано с мусульманским праздником Курбан-байрам – он выпадает на последние дни месяца. Норма о дополнительном выходном дне прописана в соответствующем постановлении правительства Башкирии.

Курбан-байрам – дословно переводится как «праздник жертвоприношения» – один из главных праздников у мусульман. Торжество наступает через 70 дней после Уразы-байрама – окончания поста в месяц Рамадан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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