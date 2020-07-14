В последний день июля жителей Башкирии ждет дополнительный выходной

14 Июль 2020 2020-07-14T08:07:25+03:00

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В пятницу 31 июля 2020 года жителей Башкирии, которые трудятся при пятидневке, ждет дополнительный выходной. Рабочий день в четверг, 30 июля, будет сокращен на один час. Это связано с мусульманским праздником Курбан-байрам – он выпадает на последние дни месяца. Норма о дополнительном выходном дне прописана в соответствующем постановлении правительства Башкирии.

Курбан-байрам – дословно переводится как «праздник жертвоприношения» – один из главных праздников у мусульман. Торжество наступает через 70 дней после Уразы-байрама – окончания поста в месяц Рамадан.

ИСТОЧНИК KP.RU