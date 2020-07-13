Синоптики рассказали, когда угомонится аномальная жара

13 Июль 2020 2020-07-13T19:15:05+03:00

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Стало известно, когда в Башкирии спадет аномальная жара. Как сообщил «ТАСС» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, в республике похолодает только на следующей неделе. Если это вообще можно назвать похолоданием, ведь столбики термометра покажут только 26-28 градусов тепл.

«Практически всю текущую неделю в Башкирии будет 34-35, а то и 37 градусов. И без каких бы то ни было осадков» - заявил эксперт.

Синоптик отметил, что жара, которая установилась во многих регионов ПФО, аномальная, то есть выше средних многолетних значений за месяц, но погода в одни и те же даты в разные года не может повторятся.

ИСТОЧНИК KP.RU