Из реки в Башкирии вытащили труп с камнем на шее

13 Июль 2020 2020-07-13T19:04:19+03:00

С места происшествия были изъяты 400 рублей, веревка, ключи, крестик и шариковая ручка.

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Вечером 12 июля из реки Белой в Стерлитамаке вытащили труп с камнем на шее. Об этом сообщил собственный источник «КП – Уфа». Личность погибшего установлена – им оказался 72-летний пенсионер, проживавший в Стерлитамаке.

В данный момент тело пожилого мужчины направлено на судмедэкспертизу – специалистам предстоит разобраться, что именно случилось с погибшим.

Также собеседник отметил, что с места происшествия были изъяты 400 рублей, веревка, ключи, крестик и шариковая ручка.

Отметим, что на прошлой неделе из воды извлекли тела 40 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU