В Башкирии студент погиб, когда подключал электричество своей бабушке
ЧП случилось в Мелеузовском районе
Тело студента отправлено на экспертизу.
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Трагически оборвалась жизнь 18-летнего студента в Мелеузовском районе, когда он просто хотел помочь бабушке. Об этом «КП – Уфа» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.
Молодой парень 11 июля утром подключал высоковольтные электрические провода к дому и получил удар электрического разряда, от которого скончался на месте происшествия. Его тело отправлено на экспертизу.
Известно, что погибший проживал в деревне Корнеевка и учился на втором курсе Салаватского индустриального колледжа.
ИСТОЧНИК KP.RU