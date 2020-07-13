2020-07-13T18:14:21+03:00
Происшествия

В Башкирии студент погиб, когда подключал электричество своей бабушке

ЧП случилось в Мелеузовском районе
Эльвина АПАРИНА
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Тело студента отправлено на экспертизу.Тело студента отправлено на экспертизу.
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Трагически оборвалась жизнь 18-летнего студента в Мелеузовском районе, когда он просто хотел помочь бабушке. Об этом «КПУфа» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

Молодой парень 11 июля утром подключал высоковольтные электрические провода к дому и получил удар электрического разряда, от которого скончался на месте происшествия. Его тело отправлено на экспертизу.

Известно, что погибший проживал в деревне Корнеевка и учился на втором курсе Салаватского индустриального колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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