2020-07-13T19:11:48+03:00
Происшествия

Население башкирской деревни полмесяца живет без воды

Они написали открытое обращение властям
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: фейсбукфото: фейсбук
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Жители деревни Урняк Ишимбайского района Башкирии пожаловались на отсутствие водоснабжения. Население не может дождаться элементарного блага цивилизации почти полмесяца. Обращение сельчан передала член совета по права человека республики Эльза Маулимшина.

«По словам жителей деревни, сети старые, изношены, хозяина у сетей нет. К старой сети подключили много новых построенных домов, в результате сеть просто перестала работать», – рассказала общественница.

Жители деревни сообщили, что со вчерашнего дня [12 июля] был организован подвоз воды, чего недостаточно, и очередь на нее только растет. Положение жителей Урняка усугубляется еще и тем, что в республике установилась аномально жаркая погода. В обращении сельчане отмечают, что «такой безвыходной ситуации ещё не было».

«Мы набираем воду по ночам, но вот уже почти две недели воды в кране нет воды ни попить, ни умыться, ни принять душ, ни полить огород. Каждый справляется как может. Кто скважину бурит, но вода для питья не пригодна. Заказывает доставку воды в бутылях, ездим на родник или везём ее в бутылях из города», – говорится в тексте обращения.

Сельчане заявляют, что строительство нового водопровода откладывать нельзя. Они требуют от властей найти деньги и организовать работы в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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