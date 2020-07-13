«Мы наблюдаем туристический бум»: на турбазах Башкирии закончились места

13 Июль 2020 2020-07-13T16:01:49+03:00

Изменить размер текста: A A

На местах отдыха Башкирии – в турбазах и гостиницах – закончились места. Все забронировано до конца лета – в июле-августе туристов в регионе будет больше в три раза, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил председатель Госкомитета республики по туризму Салават Нафиков. Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как «туристический бум» и обозначил основную задачу – сохранить тренд осенью и зимой.

Нафиков отметил, что для поддержки сферы отдыха в регионе начата работа по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Урал». В нее войдут три муниципальных района – Абзелиловский, Белорецкий и Бурзяинский. В четвертом квартале текущего года будет разработана концепция развития, финансово-экономическое обоснование и эскизный план проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU