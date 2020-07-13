Где в Башкирии было подтверждено больше всего случаев коронавируса – данные на 13 июля

13 Июль 2020 2020-07-13T15:15:55+03:00

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Минздрав Башкирии сообщил, в каких городах и районах республики было обнаружено больше всего зараженных коронавирусом по состоянию на 13 июля 2020 года.

Лидерство по числу инфицированных с начала пандемии по-прежнему занимают три города: Уфа (2117), Нефтекамск (477) и Стерлитамак (276). В список наиболее пораженных COVID-19 территорий также вошли Белебеевский и Туймазинский районы (267 и 239 соответственно), город Салават (227), Уфимский район (178), города Октябрьский и Кумертау (163 и 139 инфицированных соответственно).

Меньше всего зараженных – и здесь тоже без изменений по сравнению со статистикой минувшей недели – в Кигинском (5), Зилаирском районах (3), Межгоре (3) и Бурзянском районе.

Минздравом также обновлена статистика по уровню заболеваемости ковидом из расчета на 100 тысяч населения. В «красной зоне» находятся Зианчуринский (398,8 носителей на 100 тыс), Бижбулякский (340,2) районы, город Нефтекамск (335,3), Татышлинский (309,9) и Белебеевский (279,1) районы.

ИСТОЧНИК KP.RU