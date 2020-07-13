В Уфе будут судить 24-летнего парня, который обещал за деньги выдать военный билет призывнику

13 Июль 2020 2020-07-13T14:00:20+03:00

За свои услуги он попросил 200 тысяч рублей

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В Уфе перед судом предстанет 24-летний парень. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве за выдачу военного билета. Об этом сообщает СК Башкирии.

По версии следствия, преступление произошло в марте текущего года, когда 20-летний уфимец, не желающий служить в армии, обратился к обвиняемому с просьбой поспособствовать в получении военного билета.

«При встрече обвиняемый предложил призывнику за взятку в размере 200 тыс. рублей знакомым должностным лицам Военного комиссариата обеспечить освобождение призывника от прохождения срочной службы по состоянию здоровья и получение военного билета, на что тот согласился», – следует из релиза СК.

Посредника удалось задержать при передаче денег. В поимке участвовали сотрудники Отдела экономической безопасности МВД. Обвиняемый признал вину в преступлении. Уголовное дело с утвержденным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU