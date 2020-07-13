2020-07-13T13:21:26+03:00
Общество

Медикам Башкирии, лечащим пациентов с коронавирусом, сократят рабочее время из-за жары

Вынужденная мера приведет к повышенному расходу СИЗов
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Башкирии из-за сильной жары серьезно ухудшились условия работы медиков, которые лечат зараженных коронавирусом в красной (или «грязной») зоне. Работать в защитном костюме при обычной температуре очень жарко – мгновенно промокаешь от пота, а уж когда термометр показывает под 40 – и вовсе невыносимо. В связи с этим Минздрав республики принял решение сократить медикам время работы.

«Мы уменьшили время нахождения в вахте. Теперь мы строго следим за тем, чтобы врачи работали в красной зоне не более четырех часов, чтобы не было у нас тепловых ударов. Из-за жары температурный режим в помещениях довольно подрос, поэтому и врачи переходят на 2-3 часа работы. Есть и отрицательный момент: повышенный расход СИЗов, но мы идем на вынужденные меры, чтобы создать комфортные условия работы для наших врачей», – рассказал глава ведомства Максим Забелин.

В свою очередь Радий Хабиров заявил, что на средства индивидуальной защиты для врачей будут выделены дополнительные средства, и на этот счет беспокоиться не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе будут судить 24-летнего парня, который обещал за деньги выдать военный билет призывнику
Медикам Башкирии, лечащим пациентов с коронавирусом, сократят рабочее время из-за жары
В Башкирии впервые с 2015 года зафиксирован рост рождаемости
Росстат опубликовал данные о смертности от COVID-19 в Башкирии за май
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
На водоемах Башкирии за неделю погибли 40 человек
Житель Башкирии зарезал свою девушку из-за двухдневного отсутствия дома
«Практически 70% аварий» за последнее время произошли по вине пьяных водителей – Гостранс Башкирии
В Башкирии во время ЧС из-за жары выпал град
Радий Хабиров рассказал, как «с факелами» искал пропавшего главу муниципалитета
Коронавирусом заразились сотрудники башкирского психоневрологического интерната
«У нас нет ни одного шанса»: глава Башкирии заявил, что послаблений режима самоизоляции больше не будет
В Башкирии выявлено 46 новых случаев коронавируса