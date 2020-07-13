Медикам Башкирии, лечащим пациентов с коронавирусом, сократят рабочее время из-за жары

13 Июль 2020 2020-07-13T13:21:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии из-за сильной жары серьезно ухудшились условия работы медиков, которые лечат зараженных коронавирусом в красной (или «грязной») зоне. Работать в защитном костюме при обычной температуре очень жарко – мгновенно промокаешь от пота, а уж когда термометр показывает под 40 – и вовсе невыносимо. В связи с этим Минздрав республики принял решение сократить медикам время работы.

«Мы уменьшили время нахождения в вахте. Теперь мы строго следим за тем, чтобы врачи работали в красной зоне не более четырех часов, чтобы не было у нас тепловых ударов. Из-за жары температурный режим в помещениях довольно подрос, поэтому и врачи переходят на 2-3 часа работы. Есть и отрицательный момент: повышенный расход СИЗов, но мы идем на вынужденные меры, чтобы создать комфортные условия работы для наших врачей», – рассказал глава ведомства Максим Забелин.

В свою очередь Радий Хабиров заявил, что на средства индивидуальной защиты для врачей будут выделены дополнительные средства, и на этот счет беспокоиться не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU