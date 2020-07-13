2020-07-13T13:32:58+03:00
Общество

В Башкирии впервые с 2015 года зафиксирован рост рождаемости

Хабиров заявил, что республика находится «в точки перелома» демографической тенденции
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com / Радий Хабировфото: vk.com / Радий Хабиров
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Аналитический центр зафиксировал в мае и июне текущего года рост рождаемости в Башкирии. За два месяца в республике родилось на 88 человек больше, чем годом ранее. Подобный рост, по словам главы региона Радия Хабиров, наблюдается «впервые с 2015 года».

«По сути, мы находимся в точке перелома этой тенденции, которую нам необходимо удержать», – отметил глава региона.

Он добавил, что для этого в Башкирии «реализуется широкий спектр мер»: поддержка молодых семей, ранняя диагностика и профилактика заболевания, препятствующих зачатию, строительство школ, садиков, больниц и поликлиник.

«Наш приоритет – создать достойные условия для развития и воспитания здоровых детей, и мы от этого не отступим. Даже несмотря на кризисные явления в экономике, на детях экономить никогда не станем», – заключил Хабиров.

Ранее, на оперативном совещании в правительстве министр труда и соцзащиты населения Ленара Иванова сообщила, что в этом году в Башкирии ожидается около 40 тысяч рождений. За первые шесть месяцев 2020 года в регионе появились на свет 20278 детей – почти на 3% (613 младенцев) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тем не менее темпы падения рождаемости существенно сократились. Так, например, в 2019 году республика «ушла в минус» по отношению к прошлому году на 2459 младенцев. Иванова отметил, что Башкирия смогла «остановить пикирующее падение рождаемости».

ИСТОЧНИК KP.RU

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