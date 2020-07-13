2020-07-13T11:14:26+03:00
Происшествия

На водоемах Башкирии за неделю погибли 40 человек

Больше всего тонут в Альшеевском и Аургазинском районах
Владислав КАЗАНЦЕВ
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27 из 40 погибших на воде в Башкирии были пьяны27 из 40 погибших на воде в Башкирии были пьяны
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На водоемах Башкирии за минувшую неделю погибли 40 человек: 32 мужчин, три женщины и пять детей. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

«К сожалению, среди погибших есть и те, у кого остались несовершеннолетние дети», – отметил руководитель аварийного ведомства.

Все трагедии произошли на необорудованных пляжах. Основными причинами несчастных случаев стали употребление алкогольных напитков (27 человек), переоценка сил и возможностей (8) и оставление детей без присмотра (5). Больше всего людей утонуло в Альшеевском и Ауразинском районах – трое погибших в каждом.

Тем временем в период с 6 по 12 июля спасатели благополучно вытащили из воды 88 человек, среди которых было 26 детей. По словам Гумерова, за прошедшую неделю по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет на водоемах республики зарегистрирован рост числа отдыхающих до трех раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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