Житель Башкирии зарезал свою девушку из-за двухдневного отсутствия дома

13 Июль 2020 2020-07-13T10:56:16+03:00

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В башкирском городе Давлеканово вынесли приговор местному жителю, который зарезал собственную девушку из-за двухдневного отсутствия дома.

На суде мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что именно случилось в злополучный день. По его словам, он был знаком с убитой с детства – они вместе учились в одной школе. Повзрослев, пара стала вместе жить. Спустя некоторое время девушка начала пропадать из дома. Последний раз она вернулась только спустя два дня. Между влюбленными тут же возникла ссора, в ходе которой мужчина взял на кухне нож и ударил лежавшую девушку в спину. У нее произошло кровоизлияние, и она скончалась.

После содеянного подсудимый попросил знакомого вызвать скорую, а сам поехал домой к родителям. Через несколько часов туда же прибыли сотрудники полиции. Мужчину задержали и посадили в СИЗО. Он попросил своего отца возместить родным убитой девушки расходы на похороны. В суде мужчина сказал, что у него были чувства к погибшей, и он хотел создать с ней семью, однако неоднократные уходы девушки вывели его из себя.

Подсудимого признали виновным в убийстве. Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU