В Башкирии во время ЧС из-за жары выпал град

13 Июль 2020 2020-07-13T10:14:21+03:00

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В Башкирии во время режима ЧС из-за сильной жары выпал град.

Напомним, что в республике уже вторую неделю сохраняется знойная погода. Столбик термометра опускается ниже 30 градусов только по ночам. Из-за этого в МЧС Башкирии предупредили о вводе режима ЧС из-за сильной жары – он будет действовать с 13 по 16 июля.

Несмотря на это, в Архангельском районе выпал град. Фотографиями необычного погодного явления выложили жители села Абзаново. Нельзя сказать, что район завалило снегом, но небесный лед успел садовые растения некоторых сельчан.

ИСТОЧНИК KP.RU