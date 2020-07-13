В Башкирии во время ЧС из-за жары выпал град
Необычное погодное явление засняли в селе Абзаново
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В Башкирии во время режима ЧС из-за сильной жары выпал град.
Напомним, что в республике уже вторую неделю сохраняется знойная погода. Столбик термометра опускается ниже 30 градусов только по ночам. Из-за этого в МЧС Башкирии предупредили о вводе режима ЧС из-за сильной жары – он будет действовать с 13 по 16 июля.
Несмотря на это, в Архангельском районе выпал град. Фотографиями необычного погодного явления выложили жители села Абзаново. Нельзя сказать, что район завалило снегом, но небесный лед успел садовые растения некоторых сельчан.
ИСТОЧНИК KP.RU