Радий Хабиров рассказал, как «с факелами» искал пропавшего главу муниципалитета

13 Июль 2020 2020-07-13T09:28:33+03:00

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Руководитель Башкирии отчитал главу муниципалитета, которого ему и коллегам из правительства пришлось искать в минувшее воскресенье. Радий Хабиров не стал называть его имени, чтобы не позорить.

«Мы в это воскресенье одного главу искали «с факелами», как говорится. Если еще раз такое повторится – что мы главу не можем целые сутки найти, – я на эту тему буду принимать какие-то решения в отношении вас. Я искал главу, глава администрации искал главу, Ленара Хакимнова [Иванова – министр труда и соцзащиты населения Башкирии] искала главу. Так не бывает. Люди должны быть на месте, сказал Хабиров на оперативном совещании в правительстве. – Мы вас не анекдоты рассказывать ищем».

Глава Башкирии настоятельно попросил коллег быть «на связи».

ИСТОЧНИК KP.RU