2020-07-13T09:06:00+03:00
Общество

Коронавирусом заразились сотрудники башкирского психоневрологического интерната

Глава республики поручил отправить в медучреждение бригаду врачей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Учалинском психоневрологическом интернате возник очаг коронавируса – там заразились сотрудники. Об этом сегодня, 13 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил Радий Хабиров.

«У нас приходит тревожный звоночек с ПНИ Учалов. Этим нужно заниматься, коллегам помощь оказывать. Это нормальная, рабочая ситуация. Инфекция каким-то образом проникает в закрытые учреждения, надо просто «карантинить». Самое главное – найти людей, бригаду, пусть другие коллеги помогут, направят туда врачей», – поручил руководитель республики.

Напомним, ранее Хабиров также заявил, что новых послаблений режима самоизоляции в Башкирии пока не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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