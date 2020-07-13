«У нас нет ни одного шанса»: глава Башкирии заявил, что послаблений режима самоизоляции больше не будет
Сегодня, 13 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров заявил, что в ближайшее время никаких послаблений в режим самоизоляции вводится не будет. Это связано с тем, что коронавирусная ситуация в регионе не меняется в лучшую сторону.
«Без лирики ситуация такова: у нас нет ни одного шанса, ни одной позитивной весточки для того, чтобы мы продолжали дальше снятие режима самоизоляции или принимали какие-то решения, как то открытие школьных лагерей лагерей, открытия ряда видов деятельности, снятие самоизоляции для пожилых людей и так далее», – отметил Хабиров.
Напомним, за минувшие сутки в Башкирии было подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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