«У нас нет ни одного шанса»: глава Башкирии заявил, что послаблений режима самоизоляции больше не будет

13 Июль 2020 2020-07-13T08:30:39+03:00

Ситуация с коронавирусом остается стабильной, но в лучшую сторону не меняется

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Сегодня, 13 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров заявил, что в ближайшее время никаких послаблений в режим самоизоляции вводится не будет. Это связано с тем, что коронавирусная ситуация в регионе не меняется в лучшую сторону.

«Без лирики ситуация такова: у нас нет ни одного шанса, ни одной позитивной весточки для того, чтобы мы продолжали дальше снятие режима самоизоляции или принимали какие-то решения, как то открытие школьных лагерей лагерей, открытия ряда видов деятельности, снятие самоизоляции для пожилых людей и так далее», – отметил Хабиров.

Напомним, за минувшие сутки в Башкирии было подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU