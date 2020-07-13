В Башкирии выявлено 46 новых случаев коронавируса
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин огласил данные о коронавирусе в республике по состоянию на 13 июля.
За прошедшие сутки инфекция была выявлена у 46 человек (суточный прирост – менее 1%). С начала пандемии подтверждено 5967 случаев COVID-19.
На стационарном лечении находятся 355 человек. Из них большая часть находится в удовлетворительном состоянии средней степени тяжести. Тяжелых – 33 пациента, нуждающихся в ИВЛ – 6. На амбулаторном лечении 1,5 тысячи человек. С выздоровлением выписано 3999 жителей. Летальных исходов не зарегистрировано.
«Ситуация остается стабильной. Но действительно, она напряженная, что связано с довольно высокой заболеваемости в соседних субъектах», – дал оценку текущей ситуации Забелин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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