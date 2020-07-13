В Башкирии выявлено 46 новых случаев коронавируса

13 Июль 2020 2020-07-13T08:48:30+03:00

Выписано по выздоровлению почти четыре тысячи

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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин огласил данные о коронавирусе в республике по состоянию на 13 июля.

За прошедшие сутки инфекция была выявлена у 46 человек (суточный прирост – менее 1%). С начала пандемии подтверждено 5967 случаев COVID-19.

На стационарном лечении находятся 355 человек. Из них большая часть находится в удовлетворительном состоянии средней степени тяжести. Тяжелых – 33 пациента, нуждающихся в ИВЛ – 6. На амбулаторном лечении 1,5 тысячи человек. С выздоровлением выписано 3999 жителей. Летальных исходов не зарегистрировано.

«Ситуация остается стабильной. Но действительно, она напряженная, что связано с довольно высокой заболеваемости в соседних субъектах», – дал оценку текущей ситуации Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU