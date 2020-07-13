2020-07-13T16:51:36+03:00
Происшествия

В Башкирии дочь-школьница обвинила в изнасилованиях родного отца

Девочка рассказала свою историю, когда попала в приют
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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По словам девушки, все началось, когда ей было 13 летПо словам девушки, все началось, когда ей было 13 летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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17-летняя жительница Туймазинского района Башкирии обвинила отца в изнасиловании. О надругательстве со стороны родственника она рассказала сотруднице отдела по делам несовершеннолетних, когда попала в детский приют в Уфе.

По словам подростка, родной отец насиловал ее на протяжении трех лет, начиная с 13-летнего возраста, в их собственном доме. Как стало известно "КП-Уфа" от источника в правоохранительных органах, 41-летний мужчина числится безработным и жил до последнего времени вместе с дочерью.

Следственные органы пока не приняли решение по данному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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