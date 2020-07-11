2020-07-11T08:41:08+03:00
Общество

Июльская жара 2020 в Башкирии побила абсолютный максимум

Метеорологи зафиксировали необычные цифры
Рустем АХУНОВ
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Июльская жара 2020 в Башкирии перекрыла абсолютный максимум 2010 года.

Напомним, что похожим по жаре выдался июль 2010 года. Сразу в нескольких точках в Уфе установлены специальные метеорологические посты, которые фиксируют погодные значения. Максимальные показатели температуры за 10 июля были установлены еще 10 лет назад, но в 2020 году этот рекорд был побит. Так, метеостанция Уфа-Дема показала значение +35 (прежний рекорд был +34,3), Уфа-Аэропорт - +34,4, а станция Уфа-ГМЦ - +34,5 градуса.

Самая высокая температура воздуха за день была зафиксирована в Бурзянском районе. Автоматическая метеостанция в селе Старосубхангулово зафиксировала повышение температуры воздуха до +36,8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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