На водоемах Башкирии за сутки утонуло восемь человек

10 Июль 2020 2020-07-10T18:38:47+03:00

Все они купались на диких пляжах

Изменить размер текста: A A

В Башкирии в период с 9 на 10 июля на водоемах утонуло восемь человек. Страшную статистику представили в Госкомитете республики по ЧС.

Все погибшие – в основном, молодые работоспособные мужчины – купались на необорудованных, диких пляжах. В аварийном ведомстве рассказали о половине несчастных случаев.

– 9 июля, Исмагиловский карьер, Туймазинский район. 39-летний мужчина нырнул в воду и не всплыл. 10 июля его тело нашли водолазы. Оно находилось на трехметровой глубине недалеко от пляжа.

– 9 июля, река Белая около села Вострецово, Бураевский район. Утонул 24-летний парень. Тело обнаружено на глубине шести метров.

– 9 июля, озеро Аптыкаево, Баймакский район. 43-летний мужчина отдыхал на берегу с родственниками и ушел купаться. Его труп вытащили на следующий день.

– 10 июля, озеро села Чекмагуш, Чекмагушевский район. Утонул 31-летний мужчина. Тело еще не найдено.

ИСТОЧНИК KP.RU