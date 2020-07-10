На балконе девятиэтажной «панельки» в центре Уфы вспыхнул пожар

10 Июль 2020 2020-07-10T15:47:55+03:00

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Сегодня утром, 10 июля, в девятиэтажном жилом доме по улице Цюрупы в Уфе вспыхнул пожар.

Как сообщает МЧС Башкирии, загорелся балкон квартиры на восьмом этаже. На тушение по повышенному рангу были направлены силы и средства аварийной службы. Открытое горение было локализовано на площади на 20 «квадратах» и успешно потушено. С верхних этажей пришлось эвакуировать пятерых человек с верхних этажей. Они спустились самостоятельно.

Погибших и пострадавших в ЧП нет. Что именно стало причиной воспламенения, установит дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU