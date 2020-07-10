2020-07-10T15:30:52+03:00
Общество

Письма в будущее: на Аллее выпускников УГНТУ была заложена «капсула времени»

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10 июля в Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоялась торжественная церемония закладки «Капсулы времени». В этот день выпускники вуза получили уникальную возможность отправить свои послания ребятам, которые будут учиться в УГНТУ через 30 лет – «Капсула» будет вскрыта будущим поколением учащихся ведущего технического университета страны в 2050 году.

«Капсула времени» была заложена на Аллее выпускников УГНТУ – перед главным корпусом университета. Она содержит коллективное послание от выпускников всего университета, в котором ребята пишут будущему поколению о своей учёбе, о своём выпуске, о надеждах и ожиданиях, а также сувениры и личные вещи и послания. Предполагается, что подобные капсулы будут заложены лучшими выпускниками и всех последующих лет.

«Мы начинаем новую добрую традицию, которой предшествовали несколько дней сбора пожеланий выпускников 2020 года для ребят, которые будут выпускаться из вуза в 2050 году – сегодня мы закладываем целый баррель доброты. Верим, что и будущие наши воспитанники будут такими же замечательными, как и вы, ведь наш университет лучший, потому что у нас учатся лучшие студенты, – отметил ректор УГНТУ Олег Баулин, приветствуя участников мероприятия – студентов вуза. – В 2020 году в ряды выпускников Уфимского нефтяного вступили еще 4,5 тысячи высококвалифицированных специалистов. 1200 человек из этой многочисленной армии получили дипломы с отличием. Более 300 наших выпускников этого года являются иностранными гражданами – представителями более чем двадцати стран мира. Я уверен, что у каждого из ребят в сердце надолго останутся самые теплые воспоминания о родном вузе, и они с любовью и гордостью будут говорить о годах, проведенных в стенах Уфимского государственного нефтяного технического университета».

Свое письмо будущему поколению в «Капсулу» вложил и директор института дополнительного профессионального образования УГНТУ Алексей Зац – выпускник Уфимского нефтяного института 1972 года. На сегодняшний день уже три поколения семьи Зац получили образование в стенах Уфимского нефтяного. Алексей Савельевич пожелал выпускникам университета счастья, любви и профессиональных успехов.

«В письмах мы делимся с будущими студентами нашего университета историями о том, каким был Уфимский нефтяной в наше время, каким мы видим будущее родного вуза, говорим о том, как прошли наши лучшие студенческие годы: во что мы верили, что ценили и чему научились за время своей учебы. Мы рассказываем о том, почему однажды мы приняли решение обучаться именно в УГНТУ, даем напутствие будущему поколению. Мы надеемся, что это мероприятие станет традиционным и найдет отклик в сердце каждого студента и преподавателя», – подчеркнула выпускница института экономики и сервиса Алина Калабугина.

«Сегодня Уфимский нефтяной университет наполнен, с одной стороны, радостью – выпускники получают свои долгожданные дипломы, а, с другой стороны, и грустью – они расстаются с этим замечательным вузом, – рассказал гость торжественного мероприятия – глава администрации Орджоникидзевского района Марат Галиуллин. – Здесь реализуется огромное количество различных проектов. Очень приятно участвовать в сегодняшнем мероприятии, и видеть молодежь, которая является нашим будущим и сумеет сделать мир лучше. Поздравляю выпускников УГНТУ с завершением учебы, желаю им добра, здоровья и побед в трудовой деятельности».

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