В Башкирии молодой водитель не справился с управлением и повалил большегруз в кювет, есть погибший

10 Июль 2020 2020-07-10T16:46:02+03:00

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Накануне ночью, 10 июля, на трассе в Караидельском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Подробности сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Все случилось около двух часов ночи. 24-летний житель Аскинского района за рулем грузового МАЗа двигался по дороге Бирск-Тастуба-Сатка. При повороте на 106 километре парень не справился с управлением. Машина выехала за пределы проезжей части в кювет и опрокинулась.

В машине, помимо шофера, находился 33-летний пассажир. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, однако медики были бессильны – мужчина скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU