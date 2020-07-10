2020-07-10T17:52:34+03:00
Общество

Минздрав Башкирии назвал города и районы, лидирующие по числу зараженных коронавирусом

В первой тройке – Уфа, Нефтекамск и Стерлитамак
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Больше всего зараженных - в башкирской столицеБольше всего зараженных - в башкирской столицеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство здравоохранения Башкирии обновило статистику по числу зараженных коронавирусом в городах и районах республики.

По состоянию на 10 июля в списке лидеров по количеству носителей COVID-19 оказались три города: Уфа (2019 инфицированных), Нефтекамск (474) и Стерлитамак (273). Много зараженных так же наблюдается в Белебеевском (259), Туймазинском (239) районах, Салавате (224), Уфимском районе (177), Октябрьском (157), Кумертау (139) и Ишимбайском районе (101).

Меньше всего подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Кигинском (5), Зилаирском районах (3), Межгорье (3) и Бурзянском районе (3).

Напомним, с начала пандемии в Башкирии зафиксировано 5828 зараженных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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