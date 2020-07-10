МЧС Башкирии предупреждает жителей о грозах и шквалистом ветре

10 Июль 2020 2020-07-10T14:42:21+03:00

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МЧС Башкирии опубликовали предупреждение об ухудшении погодных условий. Завтра, 11 июля, в республике прогнозируются грозы и шквалистое усиление ветра.

Сильная жара при этом сохранится. По юго-востоку региона продолжает действовать чрезвычайный класс пожароопасности. Днем в южных районах температура воздуха повысится до 38°.

В аварийном ведомстве настоятельно рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности на природе: «избегайте разжигания костров на полях или в лесу, не бросайте не потушенные окурки в траву»

ИСТОЧНИК KP.RU