2020-07-10T19:11:14+03:00
Общество

Какая погода ожидается в Башкирии на выходных

Жара никуда не денется
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Днем в Башкирии столбик термометра не упадет ниже 26 градусов теплаДнем в Башкирии столбик термометра не упадет ниже 26 градусов тепла
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Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды на грядущие выходные. Сильная жара на территории региона сохранится.

Завтра, 11 июля, местами по республике ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений будет слабым, однако днем может усилиться до шквалистого. Температура воздуха ночью +17,+22°, днем +27,+32°, по югу республики +38°.

На кардинальные изменения в погоде не стоит надеяться и на следующий день, 12 июля. Дождей не будет, сильного ветра тоже. Ночью «похолодает» до +14,+19° градусов тепла. Днем солнце прогреет воздух до +26,+31°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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