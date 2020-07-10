Какая погода ожидается в Башкирии на выходных

10 Июль 2020 2020-07-10T19:11:14+03:00

Днем в Башкирии столбик термометра не упадет ниже 26 градусов тепла

Изменить размер текста: A A

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды на грядущие выходные. Сильная жара на территории региона сохранится.

Завтра, 11 июля, местами по республике ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений будет слабым, однако днем может усилиться до шквалистого. Температура воздуха ночью +17,+22°, днем +27,+32°, по югу республики +38°.

На кардинальные изменения в погоде не стоит надеяться и на следующий день, 12 июля. Дождей не будет, сильного ветра тоже. Ночью «похолодает» до +14,+19° градусов тепла. Днем солнце прогреет воздух до +26,+31°.

ИСТОЧНИК KP.RU