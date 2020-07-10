В Башкирии из-за жары выпускникам разрешили сдавать ЕГЭ в шортах и футболках

10 Июль 2020 2020-07-10T12:59:51+03:00

Сегодня в Башкирии прошел ЕГЭ по профильной математике Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Башкирским выпускникам разрешили приходить на сдачу ЕГЭ в шортах и футболках. Минпросвещение России рекомендовало региональным министерствам не вводить дресс-код из-за жары, сообщает «РКБ-Уфа».

В республике эта неделя стала пока самой жаркой в году. По данным синоптиков как минимум сегодня и завтра сохранится высокая температура. По югу солнце прогреет воздух до 38°. Температурный фон превышен на 4-7°.

Сегодня в Башкирии 11 358 человек сдавали экзамен по профильной математике. Испытания по другим предметам продлятся до 25 июля. На участие в ЕГЭ в республике подали заявление 19 тысяч жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU