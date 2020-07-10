В Башкирии самосвал задавил мужчину на пешеходном переходе

10 Июль 2020 2020-07-10T12:28:18+03:00

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Сегодня, 10 июля, около трех часов ночи в Иглинском районе произошло смертельное ДТП – на трассе самосвал задавил человека.

Как сообщает региональная ГИБДД, 35-летний житель Дюртюлей попал под колеса большегруза Volvo на 1493 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Мужчина скончался на месте от полученных травм. По предварительным данным, он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Госавтоинспекция организовала разбирательству по факту ДТП.

За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 11 аварий, в которых два человека погибли и пятнадцать получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU