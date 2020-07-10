Суд в Башкирии наказал директора школы, занимавшегося поборами с учителей

10 Июль 2020 2020-07-10T11:48:09+03:00

Теперь руководителю учебного заведения самому придется платить из своего кармана

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На днях Краснокамский межрайонный суд Башкирии вынес приговор 44-летнему директору Калтасинской школы №1. Женщину судили по статье злоупотребление должностными полномочиями за организацию поборов с учителей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в период с 2018 по 2020 года директор выписывала учителям стимулирующие выплаты, а затем требовала с них вернуть часть этих денег. Взамен она предлагала помочь с установлением персональных повышающих коэффициентов к ставке по окладу. Таким образом подсудимая заработала более 148 тысяч рублей. Средства она потратила на себя.

Директор признала свою вину и возместила ущерб. Суд ограничился штрафом в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU