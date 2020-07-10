Власти Уфы попросили жителей не перегружать Бельский мост по пятницам
Администрация Уфы обратилась к жителям с просьбой не перегружать Бельский мост по пятницам и выбирать альтернативные выезды. Как следует из пресс-релиза, по обоим сооружениям переправы в сутки проезжает более 125 тысяч автомобилей и предельный коэффициент превышен на 30%.
«По пятницам на выезд из города в направлении уфимского аэропорта фиксируются значительные затруднения дорожного движения», – рассказали в мэрии.
Сегодня, с 11:00 реверсивные светофоры начали работать на выезд. Городские службы остановят работу по укладке брусчатки на трассе Уфа-Аэропорт и уберут коммунальную технику с проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU