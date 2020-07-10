2020-07-10T09:49:12+03:00
Общество

Власти Уфы попросили жителей не перегружать Бельский мост по пятницам

Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Коэффициент предельной загруженности на мосту превысил 30%Коэффициент предельной загруженности на мосту превысил 30%
Изменить размер текста:

Администрация Уфы обратилась к жителям с просьбой не перегружать Бельский мост по пятницам и выбирать альтернативные выезды. Как следует из пресс-релиза, по обоим сооружениям переправы в сутки проезжает более 125 тысяч автомобилей и предельный коэффициент превышен на 30%.

«По пятницам на выезд из города в направлении уфимского аэропорта фиксируются значительные затруднения дорожного движения», – рассказали в мэрии.

Сегодня, с 11:00 реверсивные светофоры начали работать на выезд. Городские службы остановят работу по укладке брусчатки на трассе Уфа-Аэропорт и уберут коммунальную технику с проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Уфы попросили жителей не перегружать Бельский мост по пятницам
Министр здравоохранения Башкирии лично объяснил давку у больницы, где произошла вспышка коронавируса
В Уфе стартовала спецоперация ГИБДД
«Займет какое-то время»: Радий Хабиров – о том, когда Башкирия обгонит Татарстан
Стал известен график работы фонтана «Журавли» в Уфе
Министр внутренних дел Башкирии лично выехал на место убийства 100-летнего ветерана ВОВ
В Уфе 20-летнего парня задержали за изнасилование женщины
Водитель из Уфы лишился 200 тысяч рублей, оставив машину на парковке торгового центра
Школьники из Башкирии обнаружили останки вымершего быка – тура
У бывшего замминистра ЖКХ Башкирии нашли заначку в 1,5 млн долларов, две квартиры и участок в Крыму
Руководство Башкирии сообщило о сроках открытия парков в Уфе
Житель Башкирии наткнулся на 50-летние останки человека, когда копал яму на своем участке
Выпускника из Башкирии судят за создание террористической организации и вербовке
Почему новый фонтан «Журавли» в Уфе превратил жизнь местных жителей в ад
Глава Башкирии вновь обновил указ о повышенной готовности: что изменилось
Уфимские спасатели сняли с арки Бельского моста пьяного мужчину
МЧС Башкирии предупредило жителей об аномальной 38-градусной жаре
Стало известно, в каких районах Башкирии самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом
Минздрав Башкирии назвал больницы, в которых действует карантин по коронавирусу
«ЭР-Телеком» построил ЦОД
В Башкирии отказались помиловать убийц и насильника, у которого 12-я судимость
«Заплакал на фразе «спасибо, ребята, вы лучшие»: Шамиль Газизов простился с «Уфой»
В Башкирии сотрудники спецобслуживания получат единовременные выплаты
Кто такой Шамиль Газизов, которого назначат на должность гендиректора московского Спартака
Из-за жары в Уфу временно не будут впускать фуры