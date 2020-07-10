Власти Уфы попросили жителей не перегружать Бельский мост по пятницам

10 Июль 2020 2020-07-10T09:49:12+03:00

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Администрация Уфы обратилась к жителям с просьбой не перегружать Бельский мост по пятницам и выбирать альтернативные выезды. Как следует из пресс-релиза, по обоим сооружениям переправы в сутки проезжает более 125 тысяч автомобилей и предельный коэффициент превышен на 30%.

«По пятницам на выезд из города в направлении уфимского аэропорта фиксируются значительные затруднения дорожного движения», – рассказали в мэрии.

Сегодня, с 11:00 реверсивные светофоры начали работать на выезд. Городские службы остановят работу по укладке брусчатки на трассе Уфа-Аэропорт и уберут коммунальную технику с проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU