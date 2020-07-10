2020-07-10T09:05:43+03:00
Общество

В Уфе стартовала спецоперация ГИБДД

Гаишники будут выявлять должников
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В ГИБДД напомнили о необходимости оплачивать штрафыВ ГИБДД напомнили о необходимости оплачивать штрафы
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Вчера, 9 июля, на территории города Уфы стартовала спецоперация ГИБДД «Должник». Об этом сообщили в пресс-службе дорожной полиции.

В ходе массовых рейдов гаишники будут напоминать нарушителям о необходимости своевременно оплачивать наложенные штрафы. В ведомстве предупредили, что за неуплату в течение 60 дней штраф назначается уже в двойном размере. Нарушителю так же грозит административный арест – до 15 суток или обязательные работы – до 50 часов.

«Информацию о своих неоплаченных штрафах вы можете получить на официальном сайте Госавтоинспекции или на сайте госуслуги.ру», – пояснили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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