«Займет какое-то время»: Радий Хабиров – о том, когда Башкирия обгонит Татарстан

10 Июль 2020 2020-07-10T08:36:27+03:00

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На заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» президент России Владимир Путин спросил у Радия Хабирова, когда республика обгонит Татарстан. Этот вопрос был затронут в рамках обсуждения инвестиционного климата, в рейтинге которого Башкирия занимает девятое место, а соседний регион – второе.

«Это известная практика, когда Башкортостан и Татарстан взаимодействуют. Это, кстати, очень сильный стимул для нас, для наших соседей. Мы их называем братской республикой. Стараемся. Я думаю, что займет какое-то время, но они для нас пока даже в каком-то смысле учителя, мы у них обмениваемся опытом, но приближаемся к ним», – сказал Хабиров.

Для Башкирии девятое место в рейтинге инвестиционного климата является достижением, поскольку в прошлом году регион находился на 16-й позиции. Руководитель республики рассказал во время заседания, что способствовало рывку. В частности, Хабиров отметил практику «Инвестиционных часов», введение институтов бизнес-шерифов, организация территорий опережающего развития и особой экономической зоны.

«На данный момент мы стабилизировали ситуацию в экономике. Республика уже находится в довольно динамичном развитии. Мы постоянно ищем новые инструменты для развития экономики и привлечения инвестиций», – добавил глава Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU