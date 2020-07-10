В Башкирии на трассе опрокинулась фура, есть пострадавший

10 Июль 2020 2020-07-10T10:19:47+03:00

В результате аварии погибших нет, но пострадал один человек – водитель фуры. Его доставили в ГКБ Кумертау.

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Накануне днем, 9 июля, в Куюргазинском районе Башкирии на 236 км трассы Р-240 произошло ДТП с опрокидыванием большегрузного автомобиля Volvo, вследствие чего было полностью перекрыто движение по трассе. На место аварии работали сотрудники МЧС России, ГИБДД и медики.

Работы по ликвидации проведены оперативно: устранен разлив топлива, на место направлен экскаватор. Возгорания на месте ДТП нет. На время аварийных работ организовали реверсивное движение. В результате аварии погибших нет, но пострадал один человек – водитель фуры. Его доставили в ГКБ Кумертау. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU