Стал известен график работы фонтана «Журавли» в Уфе

10 Июль 2020 2020-07-10T08:24:24+03:00

Каждый день здесь собираются тысячи людей с детьми, чтобы спастись от жары. Фото: Рустем АХУНОВ

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Фонтан в сквере «Дубки» в Уфе был торжественно запущен 30 июня на международном форуме урбанистики. Однако через несколько дней фонтан был закрыт для посетителей. Как пояснили в мэрии Уфы, фонтан будет периодически закрываться для профилактических работ, график которых будет опубликован на сайте. Сейчас «Танцующие журавли» продолжают радовать уфимцев и гостей республики в обычном режиме с 10:00 до 24:00 и в светомузыкальном с 21:00 до 22:00.

Каждый день здесь собираются тысячи людей с детьми, чтобы спастись от жары.

ИСТОЧНИК KP.RU