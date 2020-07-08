В Башкирии машинист получил тяжелые ожоги при взрыве в кабине автокрана

8 Июль 2020 2020-07-08T17:09:46+03:00

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В башкирском городе Нефтекамске при взрыве в кабине автокрана тяжелые ожоги получил 28-летний машинист.

Пострадавший является работником самарского ООО «Гранд». Под утро 7 июля он закончил погрузочно-разгрузочные работы для бригад КРС и ждал нового задания. Той ночью было холодно, в кабине работал автономный обогреватель. Когда мужчина его отключил, произошел взрыв. От хлопка выбило лобовое стекло, а мужчина получил термические ожоги всего тела – головы, туловища, кистей и стоп.

К расследованию несчастного случая подключилась Гострудинспекция. Сотрудники надзорного ведомства установят обстоятельства и причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU