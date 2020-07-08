Дом Шепелевых в Уфе исключили из списка культурного наследия и снесли

8 Июль 2020 2020-07-08T14:02:53+03:00

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В Уфе с «Дома при Сергиевской церкви» (Дом Шепелевых, улица Бехтерева, 4) сняли статус объекта культурного наследия. Соответствующий приказ 30 июня подписал замначальника Башкультнаследия Айнур Фархиев. 6 июля документ зарегистрировал Госкомитет по делам Юстиции. Сегодня, 8 июля, стало известно, что здание было снесено.

Решение о том, чтобы лишить Дом Шепелевых охранного статуса, было принято на основании акта историко-культурной экспертизы, которую провел эксперт Михаил Сафаров. Специалист не нашел «оснований для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия».

Член совета по правам человека Башкирии Эльза Маулимшина сегодня сообщила, что здание было снесено.

«Столько лет боролись за него и все бестолку... Подобная участь ждёт и остальные уфимские памятники. Дом Шепелевых был на госохране с 1992 года. И спустя 28 лет, оказывается, ценности не имеет, оказывается, он просто старье», – написала общественница на своей странице в фейсбуке.

ИСТОЧНИК KP.RU