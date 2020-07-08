В отдельных районах Башкирии сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности

8 Июль 2020 2020-07-08T12:37:30+03:00

Об этом сообщает МЧС республики

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По юго-востоку Башкирии сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности из-за высокой температуры воздуха. Об этом сообщает региональное МЧС.

В аварийном ведомстве также передали, что четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в четырех районах: Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлитамакском и Кугарчинском. В текущем году возникло 38 очагов природных пожаров на общей площади 311,16 гектара.

В ближайшие сутки на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.

ИСТОЧНИК KP.RU