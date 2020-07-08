В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился у 45 человек
Информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19 обновил статистику заражаемости по регионам. В Башкирии за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 45 человек. С начала пандемии носителем инфекции стал 5731 житель.
По данным центра, за последние 24 часа по выздоровлению было выписано 149 пациентов. Отметим, что этот показатель может разниться с информацией Минздрава республики. Ведомство представит свою статистику позже.
Новых летальных исходов от коронавируса не зафиксировано. В Башкирии от ковида скончалось 19 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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