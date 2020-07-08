На пляже в Башкирии обнаружили противопехотную мину

8 Июль 2020 2020-07-08T09:22:12+03:00

Мину нашел молодой человек, отдыхавший на берегу реки Фото: Иван МАКЕЕВ

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В минувшее воскресенье, 5 июля, на пляже в Ишимбайском районе Башкирии была обнаружена мина. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

На подозрительную находку наткнулся 27-летний парень, отдыхавший на берегу реки Белой, близ деревни Карайганово. Молодой человек обратился в правоохранительные органы. На место выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники Управления Росгвардии установили, что найденным предметом оказалась учебная противопехотная осколочная мина. Она не представляла взрывоопасности. Боеприпас был передан сотрудникам полиции для проведения проверки

ИСТОЧНИК KP.RU