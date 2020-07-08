На пляже в Башкирии обнаружили противопехотную мину
В минувшее воскресенье, 5 июля, на пляже в Ишимбайском районе Башкирии была обнаружена мина. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».
На подозрительную находку наткнулся 27-летний парень, отдыхавший на берегу реки Белой, близ деревни Карайганово. Молодой человек обратился в правоохранительные органы. На место выехала следственно-оперативная группа.
Сотрудники Управления Росгвардии установили, что найденным предметом оказалась учебная противопехотная осколочная мина. Она не представляла взрывоопасности. Боеприпас был передан сотрудникам полиции для проведения проверки
ИСТОЧНИК KP.RU