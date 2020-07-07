2020-07-07T15:33:27+03:00
Общество

Житель Башкирии выиграл внедорожник за участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Победитель работает на известном ресурсоснабжающем предприятии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: фейсбукфото: фейсбук
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Житель башкирского города Ишимбая Андрей Сайкин выиграл внедорожник «УАЗ Патриот» за участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом рассказал руководитель республиканского отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров.

По словам политика, мужчина поучаствовал в акции «Голосуй и выигрывай», которую организовали проект «Открой республику», торгово-промышленная палата и Госкомтуризм Башкирии.

«Участниками стали 240 тысяч работников из 35 крупнейших организаций республики, опустившие в период голосования купон в брендированный ящик акции. Победители были определены с помощью генератора случайных чисел», – сообщил Ахмадинуров на своей странице в фейсбуке.

Выигравший новенький внедорожник Андрей Сайкин оказался сотрудником ресурсоснабжающего предприятия «БашРТС». Ключи от машины вручили замдиректора фирмы Ирине Поповой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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