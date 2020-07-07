Прокуратура Башкирии обжалует «чрезмерно мягкий» приговор за злоупотребление полномочиями экс-главе района

7 Июль 2020 2020-07-07T14:52:09+03:00

Руководитель Краснокамского района вместе со своим заместителем участвовал в махинации с арендой земли

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Прокуратура Башкирии намерена обжаловать «чрезмерно мягкий» приговор экс-главе Краснокамского района Разифу Гильмуллину. За злоупотребление должностными полномочиями 63-летнему чиновнику суд назначил штраф в 500 тысяч рублей.

Фигурантами в деле также проходили его заместитель Денис Биков и бывший руководитель «Агрофирмы Маяк» Ильдус Сафиуллин. Подсудимые проходили по трем статьям: злоупотребление полномочиями, пособничество в преступлении и воспрепятствование предпринимательской деятельности.

В суде было установлено, что в 2016 году глава районной администрации и его зам помогли победить агрофирме на торгах за право аренды участка. Площадь земли составляла 997 гектаров. Помимо этого, в 2018 году чиновники требовали от представителя фирмы «Магма» перечислить в благотворительный фонд района 1,8 млн рублей. В противном случае они грозились отозвать разрешение на земляные работы по демонтажу нефтепровода. Пособником в этом преступлении выступила «Агрофирма Маяк».

Всем осужденным были назначены штрафы: Гильмуллину – 500 тыс. рублей, Бикову – 300 тыс. рублей, Сафиуллину – 30 тыс. рублей. Прокуратура намерена обжаловать приговор «в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания».

ИСТОЧНИК KP.RU