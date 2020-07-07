Элвин Грей получил штраф за нарушение самоизоляции: что конкретно нарушил артист

7 Июль 2020 2020-07-07T15:36:39+03:00

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В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, что Радик Юльякшин вернулся в Казань из Москвы в одном самолете с пассажиром, у которого выявили коронавирус.

Популярного певца башкирской и татарской эстрады Радика Юльякшина [псевдоним – Элвин Грей] возмутил полученный за нарушение самоизоляции штраф. Музыкант раскритиковал замначальника Роспотребнадзора Татарстана на своей странице «ВКонтакте».

«Неприятно, когда тебя считают "идиотом"!», – начал свой пост Юльякшин.

По словам певца, постановление он обнаружил в своем почтовом ящике 5 июля. Согласно уведомлению, он нарушил режим самоизоляции 16 марта, когда прилетел из Москвы в Казань.

«Что за [ерунда] такая? Я же как никто иной знаю все сроки и постановления о самоизоляции, так как артисты «попали» в этой ситуации в первую очередь», – возмущается музыкант.

Юльякшин заявил, что тогда – 16 марта – режима обязательной самоизоляции для прибывших из Москвы в Татарстане еще не было. Замглавврача в постановлении о нарушении ссылается документ, который был принят 19 марта. Он касался лиц, прибывавших только из-за границы.

«Оказывается, госпожа Игнатьева [Галина, замначальника территориального отдела Роспотребнадзора РТ] считает, что Москва не столица России, а город иностранного государства. Вот это нонсенс. Вот это да. Разве чиновник такого уровня может так грубо ошибаться?», – пишет Радик.

Кроме того, само постановление было вынесено 1 июня, а музыкант получил его только 5 июля. Все сроки обжалования прошли.

«Если вы думаете, что люди глупы и пугливы, и посчитают лучше не связываться и отдать штраф, чем нанимать юристов, восстанавливать в суде пропущенный срок и признать ваши незаконные бумажки фикцией, то Вы глубоко заблуждаетесь. Народ не быдло, он все понимает. Тем более в такое непростое время», – заявил Элвин Грей.

Ответ ведомства не заставил себя долго ждать. Как пояснили в Роспотребнадзоре РТ изданию inkazan.ru, Юльякшин прибыл в Казань одним рейсом с носителем COVID-19, в связи с чем должен был пройти двухнедельную самоизоляцию. Собственно, из-за этого певца и привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU