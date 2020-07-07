В Башкирии водитель скончался в больнице после ДТП со спецмашиной, наносящей разметку
Сегодня, 7 июля, в Аургазинском районе Башкирии произошло ДТП, в результате которого погиб водитель. Авария зафиксирована на 92 километре трассы Уфа-Оренбург.
фото: ГИБДД РБ
Предварительную информацию об инциденте сообщили в региональной Госавтоинспекции. По данным полиции, 56-летний шофер на грузовой машине «Iveco» врезался в попутную спецмашину по нанесению дорожной разметки на базе КамАЗ. За рулем последней так же находился 56-летний водитель.
Срочная госпитализация потребовалась мужчине, который управлял «Iveco». Его доставили в больницу, однако врачи были бессильны. От полученных травм водитель скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU