В Башкирии суд вынес приговор мужчине, который утопил своего приятеля и не признавался в этом четыре года

7 Июль 2020 2020-07-07T12:53:42+03:00

Он сам пришел в полицию с повинной, однако затем вновь заявил о непричастности к убийству

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Сибайский городской суд вынес приговор местному жителю за убийство, совершенное еще в 2015 году.

Преступление произошло в августе на берегу реки Худолаз, где компания приятелей распивала алкогольные напитки. В какой-то момент между двумя мужчинами вспыхнул конфликт «на почве неприязненных отношений». В ходе перепалки обвиняемый поволок своего приятеля в реку и стал его топить, пока тот не скончался. Вернувшись на берег, он сказал знакомым, что убитый уплыл, и продолжил распивать алкоголь.

Мужчина сознался во всем полицейским только в 2019 году, когда пришел с явкой с повинной. Однако в ходе судебного процесса он стал отрицать вину и вернулся к исходной версии о том, что его приятель уплыл самостоятельно. Несмотря на это, суд все-таки признал обвиняемого виновным в умышленном причинении смерти и назначил наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU