«Грубые нарушения в работе»: в Уфе прокуратура прикрыла частный детский сад

7 Июль 2020 2020-07-07T12:10:15+03:00

Эвакуационных выходов в здании практически не было Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В городской суд обратилась прокуратура Октябрьского района с требованием закрыть частный детский сад в селе Нагаево.

В ходе проверки было установлено, что детский сад, расположенный в частном трехэтажном коттедже, работал с грубыми нарушениями пожарной безопасности. Также в здании отсутствуют система пожарного оповещения, план по эвакуации, недостаточно эвакуационных выходов, а те, что есть, отделаны горючими материалами. Само оснащение здания также не прошло проверку.

Заявление на приостановку деятельности дошкольного учреждения до устранения нарушений суд рассмотрел и удовлетворил все требования прокуратуры. По материалам проверки также возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU