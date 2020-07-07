«Грубые нарушения в работе»: в Уфе прокуратура прикрыла частный детский сад
В городской суд обратилась прокуратура Октябрьского района с требованием закрыть частный детский сад в селе Нагаево.
В ходе проверки было установлено, что детский сад, расположенный в частном трехэтажном коттедже, работал с грубыми нарушениями пожарной безопасности. Также в здании отсутствуют система пожарного оповещения, план по эвакуации, недостаточно эвакуационных выходов, а те, что есть, отделаны горючими материалами. Само оснащение здания также не прошло проверку.
Заявление на приостановку деятельности дошкольного учреждения до устранения нарушений суд рассмотрел и удовлетворил все требования прокуратуры. По материалам проверки также возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
ИСТОЧНИК KP.RU