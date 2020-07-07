2020-07-07T12:10:15+03:00
Общество

«Грубые нарушения в работе»: в Уфе прокуратура прикрыла частный детский сад

Учреждение работало с нарушениями пожарной безопасности
Зиля ЗИНУРОВА
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Эвакуационных выходов в здании практически не былоЭвакуационных выходов в здании практически не былоФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В городской суд обратилась прокуратура Октябрьского района с требованием закрыть частный детский сад в селе Нагаево.

В ходе проверки было установлено, что детский сад, расположенный в частном трехэтажном коттедже, работал с грубыми нарушениями пожарной безопасности. Также в здании отсутствуют система пожарного оповещения, план по эвакуации, недостаточно эвакуационных выходов, а те, что есть, отделаны горючими материалами. Само оснащение здания также не прошло проверку.

Заявление на приостановку деятельности дошкольного учреждения до устранения нарушений суд рассмотрел и удовлетворил все требования прокуратуры. По материалам проверки также возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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