За сутки в Башкирии коронавирусом заразилось 48 человек
В Башкирии обновилась статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией.
За сутки COVID-19 подтвердился у 48 жителей. Общее число по состоянию на утро 7 июля достигло 5868 человек. Показатель на 100 тысяч населения составляет 140,4 случая. В Уфе за последние 24 часа ковид обнаружили у 22 горожан (у 1955 – за все время). Об этом рассказала специалист Роспотребнадзора республики Зульфия Камаева.
По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки по выздоровлению из больниц Башкирии было выписано 113 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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