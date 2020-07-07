2020-07-07T10:44:54+03:00
Общество

За сутки в Башкирии коронавирусом заразилось 48 человек

В республике почти месяц наблюдается стабильная ситуация с COVID-19, однако еще большего спада пока нет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Башкирии обновилась статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией.

За сутки COVID-19 подтвердился у 48 жителей. Общее число по состоянию на утро 7 июля достигло 5868 человек. Показатель на 100 тысяч населения составляет 140,4 случая. В Уфе за последние 24 часа ковид обнаружили у 22 горожан (у 1955 – за все время). Об этом рассказала специалист Роспотребнадзора республики Зульфия Камаева.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки по выздоровлению из больниц Башкирии было выписано 113 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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