В Уфе пройдут «просительно-рекомендательные» рейды по соблюдению масочного режима

7 Июль 2020 2020-07-07T10:36:15+03:00

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В общественном транспорте, учреждениях и предприятиях Уфы пройдут «просительно-рекомендательные» рейды по соблюдению масочного режима. Соответствующее поручение правоохранительным органам и структурным подразделениям столичной администрации дал вице-мэр Салават Хусаинов. Он отметил, что хотя ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась, на протяжении месяца спада по новым носителям инфекции не меняется.

«В республике продолжает действовать масочный режим. К сожалению, многие пренебрегают и перестали носить маски в общественных местах, – сказал Хусаинов на оперативке в администрации. – Нам необходимо усилить работу по контролю за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Это должно носить просительно-рекомендательный, настоятельный характер. Других вариантов нет, к сожалению. Поручаю […] организовать дополнительные профилактические рейды в общественном транспорте, предприятиях торговли и госучреждениях».

Чиновник поручил вести эту работу планово и без остановок, а также еще раз подчеркнул, что рейды должны носить рекомендательный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU