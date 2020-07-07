В Башкирии «девятка» вылетела в кювет: мать водителя скончалась в больнице

7 Июль 2020 2020-07-07T09:42:14+03:00

Автомобилиста заподозрили в пьяной езде – от медицинской проверки он отказался

Изменить размер текста: A A

В Хайбуллинском районе Башкирии накануне вечером, 6 июля, произошло смертельное ДТП.

По данным региональной ГИБДД, на 67 километре трассы Юлдыбаево-Акъяр-Сара 38-летний водитель на «девятке» вылетел в кювет. В машине также находилась 57-летняя мать мужчины. Ее с тяжелыми травмами успели доставить в ближайшую больницу, однако спасти женщину не удалось - она скончалась в медучреждении.

В дорожной полиции отметили, что автомобилист отказался проходить медицинское освидетельствование. По предварительным данным, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

За минувшие сутки в Башкирии было зафиксировано 11 ДТП, в которых два человека погибли и 13 – получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU