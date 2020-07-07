В Уфе арендованные самокаты оказались в комиссионном магазине

7 Июль 2020 2020-07-07T09:28:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Уфимец сдал в ломбард самокаты, которые взял в прокат.

В Уфе активно развивается услуга кикшеринга – проката самокатов, которой может воспользоваться любой желающий для быстрого перемещения по городу.

Этой услугой воспользовался молодой человек, взявший в аренду два самоката у молодой жительницы Уфы, общей стоимостью 38 тысяч рублей. Однако к назначенному времени самокаты уфимец не вернул и не вышел на связь.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, женщина обратилась с заявлением в отдел полиции № 8 по городу Уфе. Полицейским удалось выяснить, что уфимец сдал самокаты в комиссионный магазин, а вырученные деньги присвоил себе.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что по данному преступлению возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU