2020-07-07T08:20:50+03:00
Общество

В Башкирии школьнику аннулировали результаты ЕГЭ по русскому языку

У юноши нашли шпаргалку. Его удалили с экзамена
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Юношу выгнали из аудиторииЮношу выгнали из аудиторииФото: Олег ЗОЛОТО
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Школьника из Белокатайского района Башкирии удалили с ЕГЭ по русскому языку – у подростка нашли шпаргалку. Инцидент произошел накануне, 6 июля, сообщает издание ProUfu со ссылкой на замначальника Обрнадзора республики Светлану Антипину.

По словам чиновницы, «шпору» у молодого человека заметили организаторы, работавшие в пункте проведения экзамена. Изначально онлайн-наблюдатели сообщили им, что один из школьников пользуется телефоном. Это подозрение не подтвердилось, однако комиссия обратила внимание на другого ребенка. У него была записка с подсказками. После того, как юношу вывели на чистую воду, его отправили домой, а результаты его работы аннулировали.

Антипина добавила, что в случае, если нарушение на экзамене выявляет онлайн-наблюдатель, то протокол составляется сразу на двух человек – организатора и ученика. Первому – чаще всего учителю – могут назначить приличный штраф в 40 тысяч рублей.

Экзамен по русскому языку является самым массовым. В этом году из-за пандемии коронавируса его проводят в два дня – 6 и 7 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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