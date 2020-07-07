В Башкирии школьнику аннулировали результаты ЕГЭ по русскому языку
Школьника из Белокатайского района Башкирии удалили с ЕГЭ по русскому языку – у подростка нашли шпаргалку. Инцидент произошел накануне, 6 июля, сообщает издание ProUfu со ссылкой на замначальника Обрнадзора республики Светлану Антипину.
По словам чиновницы, «шпору» у молодого человека заметили организаторы, работавшие в пункте проведения экзамена. Изначально онлайн-наблюдатели сообщили им, что один из школьников пользуется телефоном. Это подозрение не подтвердилось, однако комиссия обратила внимание на другого ребенка. У него была записка с подсказками. После того, как юношу вывели на чистую воду, его отправили домой, а результаты его работы аннулировали.
Антипина добавила, что в случае, если нарушение на экзамене выявляет онлайн-наблюдатель, то протокол составляется сразу на двух человек – организатора и ученика. Первому – чаще всего учителю – могут назначить приличный штраф в 40 тысяч рублей.
Экзамен по русскому языку является самым массовым. В этом году из-за пандемии коронавируса его проводят в два дня – 6 и 7 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU